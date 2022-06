Vida Urbana Policial aposentado quer reduzir alíquota de contribuição do Igeprev PM reformado cobra na Justiça que Igeprev considere base de cálculo e a alíquota da lei estadual e não a lei federal e lhe restitua R$ 11,9 mil descontados indevidamente

Um policial aposentado de 54 anos, entrou com uma ação ordinária de cobrança no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Palmas contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV). O objetivo é que o Igeprev deixe de considerar a base de cálculo e a alíquota do desconto previdenciário e restitua os valores descontados indevidamente, d...