Vida Urbana Policiais presos acusados de sequestro em grilagem pedem para trabalhar no batalhão Além da defesa, comandante do batalhão também quer empregá-los no serviço administrativo e em atividades limpeza, manutenção e construção civil

Os policiais militares Marlo Soares Parente, de 43 anos, Artur Figueiredo Pinto, 45 anos, e Pablo Rogério Monteiro Parente, de 43 anos, todos do Batalhão de Choque da Polícia Militar, entraram com um pedido para a Justiça autorizá-los a trabalhar dentro do quartel do batalhão, onde estão presos em Palmas desde 30 de março de 2023, há mais de 10 meses, e n...