Vida Urbana Policiais atiram em pneu de carro que furou bloqueio e gerente comercial é detido por embriaguez Homem precisou ser detido a bala próximo ao local onde havia colisão anterior com gente acidentada e populares em avenida no Aureny III

Durante o bloqueio feito por militares com viaturas postas transversalmente na pista da no Aureny III, enquanto aguardavam Samu e Bombeiros, um gol furou o bloqueio por volta das 5h30 e só parou após receber um tiro no pneu dianteiro esquerdo. De acordo com a versão policial, o homem desobedeceu a duas ordens de parada e um dos policiais efetuou o disparo que ob...