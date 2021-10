Vida Urbana PF desconfia que delegado e policiais civis forjaram flagrante para incriminar desafeto de Carlesse Suspeita aparece em depoimento de investigação que apura aparelhamento da Segurança Pública para direcionar investigações e obstruir a Justiça

Ao colher o depoimento do policial civil Carlos Augusto Pereira Alves, após as operações policiais desta quarta-feira, 20, a Polícia Federal revelou desconfiar que policiais da Secretaria da Segurança Pública (SSP) lotados na 1ª Denarc (Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos) teriam forjado uma operação policial em Gurupi, cidade base do governador Mauro Carlesse (...