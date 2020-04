Vida Urbana Dois suspeitos do homicídio ocorrido em frente a um residencial na Capital são presos Equipe da Rotam encontrou a dupla na Avenida LO-13, entre as quadras 504 e 604 Sul

Através da equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam), a Polícia Militar, prendeu nesta quinta-feira, 9, na região Sul de Palmas, dois homens, de 22 e 24 anos, que são suspeitos de envolvimento no homicídio de uma pessoa, ocorrido na noite da última quarta-feira, 8, em frente a um residencial localizado na quadra 106 Sul, na Capital. Com a posse das imagens do sistema de monitoramento do residencial, a PM obteve s...