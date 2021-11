Vida Urbana Polícia recupera 50 radiadores furtados de galpão em ferro-velho de Dianópolis Dono do estabelecimento foi autuado por receptação culposa e pelas serão periciadas antes de serem devolvidas

A Polícia Civil recuperou 53 radiadores furtados, há uma semana, em um ferro-velho de Dianópolis. A apreensão dos radiadores ocorreu após as investigações descobriram que as peças estariam no estabelecimento, localizado às margens da TO-040. O caso foi divulgado nesta quinta-feira, 25. Conforme a Polícia Civil, na semana passada, o proprietário dos bens realizou um Bol...