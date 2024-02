Um homem de iniciais D.S.B, de 25 anos, acabou preso pela Polícia Militar (PM), suspeito de ameaçar matar esposa, filhas e toda a família em Xambioá, região norte do estado, no início da noite de domingo, 25.

Conforme a corporação, a vítima de 21 anos, esposa do suspeito, relatou aos policiais que estava na casa de sua sogra, com as duas filhas, quando seu marido chegou transtornado e disse que queria levar ela e as crianças para casa.

De acordo com a PM, ela se trancou no quarto com uma das filhas. Como forma de persuadir a vítima a abrir a porta do quarto onde estava, o suspeito segurou a outra filha do casal e ameaçou matá-la caso a vítima não abrisse a porta.

Segundo a PM, quando ela abriu a porta, foi ameaçada de morte. O suspeito disse que mataria a esposa, as filhas, a mãe, o padrasto, irmão e quem mais tentasse impedir ele de retirar as filhas dali.

A Polícia Militar foi chamada por uma cunhada da vítima que presenciou as ameaças do homem.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito foi conduzido até a 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Araguaína, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e resistência.