Vida Urbana Polícia prende proprietária de conveniência usada como ponto de venda de drogas em Araguaína Na loja e mais dois locais alvos de busca a Denarc e a Deic encontraram várias porções de drogas e dinheiro

Uma ação de combate à criminalidade desarticulou um ponto de venda de venda de drogas e prendeu uma mulher suspeita de tráfico em Araguaína, Norte do Estado. A ação ocorreu no último sábado, 9, com a atuação de policiais civis da Divisão de Repressão a Narcóticos (Denarc) e da Divisão de Combate ao Crime Organizado (Deic). Conforme a Polícia Civil,...