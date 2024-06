Vida Urbana Polícia prende homem suspeito de violência doméstica contra a companheira em Pedro Afonso Segundo a PM, vítima teve lesões e foi atendida no Hospital Regional da cidade de Pedro Afonso. Caso ocorreu nesta quarta-feira (5)

A Polícia Militar (PM) prendeu nesta quarta-feira (5), um homem, de 43 anos, suspeito de agredir a companheira de 40 anos. O caso ocorreu em Pedro Afonso, região nordeste do estado. De acordo com informações da corporação, a mulher teve lesões e foi atendida no Hospital Regional da cidade de Pedro Afonso. Leia também: Inscrições para o vestibular da U...