Redação Jornal do Tocantins

Em Porto Nacional, cidade situada na região central do Estado, a Polícia Militar (PM) prendeu um suspeito de 26 anos, em flagrante, na quinta-feira, 4, por dirigir embriagado um caminhão caçamba.

De acordo com a corporação, a equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar se deslocou após denúncia de que o condutor realizava manobras bruscas na via, que poderiam causar acidente a pedestres e demais condutores.

A guarnição localizou o condutor em uma via, e passou a acompanhá-lo. Após ele parar o veículo em uma oficina, a equipe constatou que ele apresentava sinais de embriaguez, entre eles, a falta de coordenação motora.

A equipe policial conduziu o homem à Delegacia de Polícia Civil para realização dos demais procedimentos legais.