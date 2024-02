Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira, 7, a operação Hidra de Lerna em Araguaína nos setores Araguaína Sul e Urbano. A ação resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão e dois de prisão contra suspeitos envolvidos com tráfico de drogas e crime organizado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, um mandado de prisão temporária foi cumprido contra o suspeito de chefiar o tráfico no local. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

A polícia apreendeu crack, além de R$ 1 mil em espécie e uma arma de fogo calibre 38.

"Foi apreendido crack em porções prontas para o comércio e outras porções grandes na casa de um dos associados. Já na casa do líder, foi apreendida uma arma de fogo calibre 38 e, na boca de fumo, novamente, foi apreendido mais de mil reais em espécie. Lá também estava uma mulher que já havia sido indiciada no primeiro inquérito, no ano passado. Acredita-se que ela tenha descartado a droga antes da chegada da polícia", disse o delegado José Anchieta de Menezes Filho, por meio da assessoria.

Conforme a pasta, o nome da operação é inspirado na lenda da mitologia grega Hidra de Lerna, um monstro que habitava um pântano junto ao lago de Lerna, na Argólida, equivalente à costa leste da região do Peloponeso. “Segundo a lenda, as cabeças da Hidra podiam se regenerar e, quando se cortava uma cabeça, cresciam duas em seu lugar, assim como vinha ocorrendo com a boca de fumo de Araguaína", explicou a pasta.

A ação foi coordenada pela 2ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc - Araguaína), com o apoio da 3ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Deic - Araguaína).