A Polícia Civil do Tocantins divulgou ter prendido nesta semana dois suspeitos de envolvimento na morte de um vendedor de frutas de Araguaína, de 41 anos, em julho deste ano, após a suspeita de que o vendedor teria furtado um celular de um dos presos.

Segundo a Civil, um homem de 33 anos, preso na segunda-feira, 17, em Araguaína e outro, nesta quinta-feira, 20, em Brasília são apontados como responsáveis pela morte do homem, que teve o corpo encontrado numa cova rasa numa chácara próxima da cidade. Um dos suspeitos está na Casa de Prisão Provisória (CPP) de Araguaína e outro na Carceragem do Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil de Brasília-DF.

Conforme o comunicado da Polícia, o vendedor saiu com um dos homens, de 44 anos, para fazer um serviço de montagem de móveis no dia 18 de julho e só teve o corpo encontrado dia 25, após informação confidencial que chegou ao serviço de inteligência. O comunicado informa que o homem de 44 anos suspeitava que a vítima havia roubado seu celular e buscou o vendedor num bar próximo a sua residência e com ajuda de outro suspeito o levaram para a chácara onde o mataram. A Polícia não divulgou as identidades dos suspeitos.