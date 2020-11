Vida Urbana Polícia Militar apreende adolescente com pacote de cocaína em Araguaína Outro homem que estava com o menor também foi detido na ação neste domingo

A Polícia Militar apreendeu um adolescente, 15 anos e prendeu um homem, 24 anos, por porte de drogas em Araguaína. A ação policial ocorreu neste domingo, 29, no Setor Costa Esmeralda, quando os policiais localizaram os dois suspeitos com um pacote de uma substância análoga à cocaína e certa quantia em espécie. Conforme a PM, durante um patrulhamento no set...