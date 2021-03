Vida Urbana Polícia Federal prende suspeito de pedofilia em operação realizada em Tabocão Alvo teve celulares e computador apreendidos por determinação judicial a partir de informações da polícia internacional

A operação “Athoótita” da Polícia Federal prendeu um suspeito de pedofilia na manhã desta terça-feira, 23, em Tabocão, no interior do Estado após informações da Interpol (Polícia Internacional), segundo divulgou a corporação em comunicado à imprensa. De acordo com a PF, a investigação teve início após cooperação jurídica internacional com os EUA, que encaminhou report...