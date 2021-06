Vida Urbana Polícia Federal investiga suspeita de desvio de vacina contra a Covid-19 em Gurupi Operação cumpre três mandados de busca e apreensão naquela cidade e também em Porangatu (GO)

Prefeitura de Gurupi Em nota, a Prefeitura de Gurupi afirmou que está colaborando com as investigações da Polícia Federal. Ainda conforme o órgão, um “episódio” que ocorreu no mês de abril levantou a suspeita de que doses da vacina teriam sido desviadas da Semus. De acordo com a gestão, tão logo os indícios de furto foram identificados, a pasta informou o fato à ...