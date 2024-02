Vida Urbana Polícia Federal encontrou três armas longas e um revólver na casa do vice-prefeito de Formoso Defesa afirma que Israel Nunes tem conduta honrada e pede liberdade provisória. Prefeito também tinha uma pistola, pagou fiança e está livre

Na residência do pecuarista e vice-prefeito de Formoso do Araguaia, no sudoeste tocantinense, Israel Borges Nunes (Republicanos), os agentes da Polícia Federal encontraram um revólver e três armas longas durante busca na "Operação Rota Dubai", que investiga fraudes na contratação de transporte escolar em Formoso do Araguaia, deflagrada nesta quinta-feira, 1º. A operaç...