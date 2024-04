Vida Urbana Polícia faz operação no Ceará contra quadrilha suspeita de arrombar caixas eletrônicos no Tocantins Crimes ocorreram nas cidades de Miranorte e Pedro Afonso em 2020. Na época, os suspeitos levaram mais de R$ 493,2 mil de agências bancárias

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) deflagrou na manhã desta quarta-feira (10) a Operação Payback no estado do Ceará (CE) para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra três suspeitos, de 35, 44 e 50 anos, investigados por arrombamento a caixas eletrônicos nas cidades de Miranorte e Pedro Afonso em 2020, de onde subtraíram mais de R$ 493,2 mil. Segundo a Secr...