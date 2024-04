Vida Urbana Polícia encontra carro capotado próximo à ferrovia em Talismã De acordo com a polícia, o motorista foi encontrado na cidade de Porangatu (GO) a 75 km de distância do local do acidente

Um carro capotado foi encontrado às margens da rodovia TO-296, em Talismã. De acordo com a polícia, no local do acidente havia apenas documentos e o celular do motorista. A vítima não teve o nome divulgado. Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada após populares informarem que havia um carro capotado próximo à ferrovia, no km 5, na sexta-feira (26).&...