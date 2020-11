Vida Urbana Polícia encontra ‘bunker’ com 150 kg de maconha que seriam traficados no final de ano na Capital Operação contra o tráfico foi deflagrada na noite do último sábado, 21 e uma pessoa foi presa; drogas estão avaliadas em R$ 300 mil

Na noite do último sábado, uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual (MP-TO) conseguiu apreender 150 kg de maconha em um ponto de armazenamento localizado no Jardim Taquari, região Sul de Palmas. Um homem de 31 anos foi preso e uma motocicleta foi apreendida no local. Com o nome de Collapssus, a ação contou com agentes da Divisã...