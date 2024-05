Vida Urbana Polícia cumpre mandado de prisão da Justiça maranhense contra homem detido em presídio no Tocantins Preso desde 2022 na Unidade Penal de Cariri, por suspeita de tráfico de drogas e crime ambiental, ele também tinha mandado de prisão definitiva expedido pela Comarca de Imperatriz, para cumprimento de pena

Um homem de 40 anos, identificado pela Secretaria da Segurança Pública com as iniciais F.S.M, preso na Unidade Penal de Cariri desde 2022, teve mandado de prisão definitiva cumprido dentro do presídio, na região sul do Tocantins. De acordo com informações divulgadas pela pasta, o homem acabou detido há mais de ano após ação da 8ª Divisão de Combate ao Crime ...