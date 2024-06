Vida Urbana Polícia cumpre mandado de busca e apreensão na casa de suspeito de tentar matar ex-enteado Crime ocorreu em março deste ano, na Praia das Arnos, em Palmas. Segundo a SSP, suspeito passará a utilizar tornozeleira eletrônica

Na manhã desta quinta-feira (6), a Polícia Civil (PC) cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, de 28 anos, de tentar matar o ex-enteado, de 27 , na capital. As informações foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). O crime ocorreu no dia 31 de março deste ano, durante uma festa na Praia das Arnos. A pasta não divulgou a iden...