Vida Urbana Polícia conclui caso de caminhoneiro desaparecido em balsa do rio Araguaia e descarta homicídio Paulo Rogério Alves Cremasco de 39 anos caiu de uma porta de acesso e não conseguiu vencer a força da água e, por isso, acabou morrendo afogado

As investigações sobre o caso do caminhoneiro, Paulo Sergio Alves Cremasco, de 39 anos, que morreu após cair da balsa no Rio Araguaína, que liga a cidade de Araguanã a Piçarra (PA), estão concluídas e indicam que o óbito ocorreu em virtude do afogamento e descartam homicídio. O inquérito concluído nesta terça-feira, 26, pela Delegacia de Polícia da cidade. Conforme a Polí...