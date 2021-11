Vida Urbana Polícia Civil quer identificar vítimas do estuprador em série que cometeu pelo menos 11 abusos Homem filmava e fotografava as vítimas e deixava salvo em seu aparelho celular as imagens

Buscando identificar as vítimas de um estuprador em série, a Polícia Civil divulgou informações sobre o homem, de 32 anos, preso há cerca de um mês, que é suspeito de pelo menos 11 casos em Gurupi. A força policial orienta que as vítimas de estupro do suposto detido no município se manifestem e realizem a denúncia no Complexo da Polícia Civil em Gurupi. Conforme a Polí...