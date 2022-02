Vida Urbana Polícia Civil prende três com mandados por roubos e três por descartar drogas em órgão público Operação prendeu um suspeito de envolvimento com furto de gado e um outro considerado o mais procurado assaltante em Miranorte

Em Miranorte, a Polícia Civil de Miranorte cumpriu três mandados de prisão de envolvido com com furtos e roubos e prendeu três pessoas, em flagrante, por posse de drogas. A ação ocorreu nesta terça-feira, 22, durante a operação Hórus. Durante a ação, os policiais encontraram pessoas que estariam descartando entorpecentes no pátio de um órgão público na ten...