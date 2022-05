Vida Urbana Polícia Civil prende suspeito de matar a facadas empresário em Araguaína De acordo com as investigações, o suspeito era vizinho da vítima e fugiu para o Estado do Maranhão, antes de ser apreendido

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO)prendeu na tarde de quinta-feira, 26, em Itacajá, região nordeste do estado, um jovem de 21 anos, suspeito de matar a facadas o empresário José Martins Reis Neto, 31, no dia 7 de maio em Araguaína. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito era vizinho da vítima e fugiu para o...