Vida Urbana Polícia Civil prende quarto suspeito sequestrar família de gerente e assaltar banco em Porto Homem estava escondido na zona rural da cidade e sua prisão encerra as investigações do caso

AA Polícia Civil prendeu o quarto suspeito de participar do sequestro de um gerente e de uma tesoureira, além do roubo de uma instituição bancária de Porto Nacional. A prisão do homem, de 21 anos, ocorreu nesta quarta-feira, 3, por volta das 10h30, quando o suspeito foi localizado em uma residência da zona rural da cidade. A ação encerra as investigações do crime, que o...