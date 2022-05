Vida Urbana Polícia Civil prende no Pará suspeito por violência doméstica em São Miguel do Tocantins O suspeito tem 32 anos e é acusado de agredir a ex-esposa

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira, 19, um homem de 32 anos, suspeito pelo crime de violência doméstica em São Miguel do Tocantins, extremo norte do estado. Os policiais civis da 15ª Delegacia de São Miguel cumpriram o mandado de prisão preventiva, expedido pela Comarca de Itaguatins e coordenado pela delegada Lívia Rafaela. As investigações apontaram q...