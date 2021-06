Vida Urbana Polícia Civil investiga desaparecimento de menina de 10 anos em Palmas desde o final de semana Criança teria sido vista pela última vez no domingo em frente à residência da família em Palmas

O desaparecimento de Safira Ferreira Lima, de 10 anos, vista pela última vez no final de semana passado, está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Polícia Interestadual, Capturas e Desaparecidos (Polinter). A menina teria sido vista pela última vez no domingo, 30, em frente à residência da família no setor Morada do Sol I, região sul de Palmas. Conforme a Polí...