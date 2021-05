Vida Urbana Polícia Civil investiga caso de criança de 2 anos encontrada morta dentro de cisterna em Santa Maria Inicialmente caso é tratado com acidental, mas investigações sobre a morte do menino continua; mãe da criança teria deixado a vítima com uma prima após ficar bebendo em um assentamento e sair em direção da cidade

A 50ª Delegacia de Polícia Civil de Pedro Afonso investiga o caso de um menino, de 2 anos, encontrado morto dentro de uma cisterna na zona rural de Santa Maria do Tocantins. A Unidade Policia inicialmente trata o caso como acidental, mas somente as diligencias do inquérito instaurado poderão esclarecer o caso. Conforme a Polícia Militar, neste domingo, 16, mo...