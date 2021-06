Vida Urbana Polícia Civil encontra rinha e resgata 24 galos feridos em chácara do interior No local havia ainda 24 galos em gaiolas em com sinais de maus-tratos e organizadores das brigas fugiram da chácara

A Polícia Civil, com apoio do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), encontrou, na última quarta-feira, 9, uma chácara no município de Bandeirantes do Tocantins em que funcionava uma rinha de briga de galos. No local havia ainda 24 galos em gaiolas com sinais de maus-tratos, que foram apreendidos pelos agentes. A polícia chegou até o local após receber denúnc...