Vida Urbana Polícia Civil apreende armas e munições durante cumprimentos de mandados em Ponte Alta do Bom Jesus suspeito chegou a ser preso, mas foi liberado após pagar fiança de mais de R$ 1 mil e responderá inquérito em liberdade

A Polícia Civil prendeu um homem, de 61 anos, com armas e munições em Ponte Alta do Bom Jesus. A ação ocorreu nesta terça-feira, 13, em cumprimento de um mandado de busca e apreensão em dois endereços. Conforme a Polícia Civil, em uma das residências do investigado por posse ilegal de armas, localizada na Fazenda do Meio, foram apreendidas uma espingarda munici...