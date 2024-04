Vida Urbana Polícia Científica procura familiares para liberação do corpo encontrado há dois meses em rodovia Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o homem aparenta ter mais de 40 anos e deu entrada no órgão no dia 23 de fevereiro deste ano

O corpo de um homem de cerca de 40 anos, ainda não identificado, aguarda há cerca de 60 dias a manifestação de familiares ou conhecidos para reconhecimento no Núcleo de Medicina Legal (IML) de Palmas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o corpo deu entrada no órgão no dia 23 de fevereiro deste ano. O corpo do homem estava a 6 km do ...