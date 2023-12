Redação Jornal do Tocantins

O corpo do idoso Raimundo José Filho, de 71 anos de idade, encontrado morto dentro de casa na região sul de Palmas, aguarda o comparecimento de familiares para ser liberado.

A Secretaria da Segurança Pública divulgou que o corpo do idoso foi encontrado por vizinhos que estranharam o desaparecimento do homem e acionaram as forças de segurança.

De acordo com a pasta, equipes do Instituto Médico Legal recolheram o corpo de Raimundo Filho na última terça-feira, 28, após ter sido encontrado, sem vida, dentro de uma residência no Setor Bela Vista, região sul de Palmas.

Informações da pasta apontam ainda que o idoso é natural de Petrolândia (PE), e filho de Geralcina Maria dos Santos.

Informações que possam ajudar na localização dos familiares do idoso podem ser repassadas à Polícia Científica, de forma presencial na Quadra 304 Sul, Avenida NS-04, lote 2, ou através do telefone (63) 3218-6840.