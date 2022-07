Vida Urbana Polícia apreende moto aquática durante operação que apura crimes de estelionato e falsificação de do Investigação aponta que suspeitos usavam documentos falsos com dados de terceiros para abrir contas fantasmas e obter lucro indevido; Três pessoas são consideradas foragidas

Na manhã desta sexta-feira, 29, em Porto Nacional, a Polícia Civil (PC) com apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE) cumpriu seis mandados de busca e apreensão durante Operação Hórus, que apura crimes de estelionato e falsificação de documentos cometidos por três suspeitos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) a polícia apreendeu uma mo...