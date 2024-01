Vida Urbana Polícia apreende carro supostamente usado no atropelamento que matou jovem em Dianópolis Clausmy Moreira pediu revogação da prisão mas ainda não houve manifestação da Justiça e ele continua preso. O carro, modelo Celta, de cor vermelha, estava com o vidro quebrado e o capô amassado

A Polícia Civil (PC) confirmou nesta quinta-feira, 11, que apreendeu um carro, modelo Celta, de cor vermelha, supostamente usado no atropelamento que matou Thiago Dias Pettermann de Carvalho, de 24 anos, em Dianópolis, no último domingo, 7. O carro estava com o para-brisa quebrado, capô amassado e passou por perícia. A suspeita é que o operador de máquinas Clausm...