A Polícia Civil (PC) concluiu que a morte de um comerciante de 68 anos na pecuária de Divinópolis, em maio de 2022, foi por engano. A informação, divulgada nesta terça-feira, 16, aponta dois homens, de 21 e de 28 anos, como suspeitos pelo homicídio do idoso no centro-oeste do estado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, (SSP), o alvo seria um rapaz de 20 anos, conhecido do meio policial por envolvimento em diversos crimes.

Segundo a pasta, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo enquanto trabalhava na festa, e morreu antes de chegar ao hospital.

O inquérito foi concluído nesta terça-feira, por intermédio da 55ª Delegacia de Polícia de Divinópolis.

Os delegados responsáveis pelo caso, José Lucas Melo e Manoel Frota Neto, destacaram por meio da assessoria que o suspeito do disparo, um jovem de 21 anos, confessou o crime.

De acordo com o delegado José Lucas, o suspeito confirmou que foi o responsável pelo disparo, mas que, "na verdade, o seu alvo era um sujeito com quem tinha dívida em razão da compra de drogas, e de quem foi cobrar no dia do ocorrido".

Conforme a SSP, a intenção do jovem era surpreender o homem, mas, no momento dos disparos, o alvo conseguiu fugir entre a multidão, e o idoso, foi atingido quando trabalhava com a venda de bebidas no local.

Ainda de acordo com a polícia, o jovem informou que a arma usada no crime pertencia a uma terceira pessoa.

Foram indiciados pelo crime de homicídio o suspeito do disparo e o homem de 28 anos que cedeu a arma de fogo. O alvo também foi indiciado, mas pelo crime de tráfico de drogas.

A SSP também informou que o relatório final do inquérito foi remetido ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.