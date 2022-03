Vida Urbana Polícia Ambiental descobre depósito com armazenamento ilegal de madeira florestal no Jalapão Galpão foi descoberto em Mateiros; corporação autuou em R$ 44.400,00 o responsável e apreendeu a madeira, que ficou à disposição do Naturatins

Um depósito, com aproximadamente onze mil estacas, dentro de uma propriedade rural localizada no município de Mateiros, foi descoberto pela Polícia Militar durante este feriado de Carnaval. A ação ocorreu durante operação de combate a crimes ambientais, na região do Jalapão. De acordo com a Polícia Ambiental, a equipe policial entrou em contato com o responsável pela á...