Polícia abre investigação sobre uso do veículo da Prefeitura de Pequizeiro na cidade de Paraíso O carro estava no imóvel de uma mulher que é parente de um político de Pequizeiro

A Polícia Civil divulgou que abriu uma investigação para apurar o uso de um veículo modelo Fiat Doblo, de propriedade da Prefeitura de Pequizeiro, por uma mulher em Paraíso do Tocantins. Segundo comunicado da Polícia Civil do Tocantins, a 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (6ª DEIC - Paraíso do Tocantins), apreendeu o carro em ...