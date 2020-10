Vida Urbana Podemos de São Félix ainda vai decidir situação de candidata presa suspeita de tráfico de drogas Candidata a vereadora em São Félix, Bruna Vieira Martins, 21, está presa em Palmas após flagrante da Polícia Civil na Operação Capitidra

O diretório do Podemos de São Félix do Tocantins afirmou ao JTo, por e-mail, que na tarde desta terça-feira, 6, vai enviar uma nota com a decisão do partido sobre a situação da candidata a vereadora Bruna Vieira Martins, 21 anos, presa pela Polícia Civil em Palmas, na noite de segunda-feira, 5, na Operação Capitidra, que investiga o tráfico de drogas no sul da capital. A Polícia Civil não divulgou o nome da mulher no comunicado distribuído à imp...