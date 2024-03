Policiais militares envolvidos no tiroteio que matou dois homens em Gurupi foram ouvidos pela polícia. O caso está sobe a responsabilidade da 3ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo a Polícia Civil, um inquérito policial será aberto para investigar o caso. O confronto aconteceu em uma estrada de chão, próximo ao Residencial Madrid.

O caso foi registrado nesta terça-feira (12). Os militares informaram que viram um carro em atitude suspeita e tentaram fazer uma abordagem. Em seguida, os suspeitos abriram fogo e os policiais tiveram que revidar.

Os dois homens mortos no tiroteio foram identificados como Dyesley Sales Santos, de 24 anos, e Marcos Vinícius Oliveira Lima Gomes, de 29 anos. A polícia informou que será feito um laudo pericial de necrópsia das vítimas e do local onde aconteceu o confronto. A Polícia Militar disse que os PMs se apresentaram à delegacia ainda na terça-feira.

Segundo parentes, Dyesley tinha passagens pela polícia, mas havia cumprido pena e atualmente trabalhava fazendo bicos como servente de pedreiro e ajudava na horta mantida pela madrasta. Ele deixa um filho de dois anos de idade.

No local do tiroteio, os policiais encontraram uma pistola 9mm e um revólver calibre 22mm, que estavam com as vítimas e foram apreendidos. De acordo com a PM, os dois homens tinham ficha criminal, mas não foram detalhados os crimes.