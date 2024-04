O soldado da PMTO Antônio Ezequiel de Souza Santos, está afastado das funções. A informação foi confirmada ao Jornal do Tocantins pela Polícia Militar do Tocantins (PMTO) na quinta-feira (18).

Antônio Ezequiel é suspeito de acertar o tiro que matou o soldado da Paraíba Eltas Max Barbosa da Nóbrega nesta semana, em um bar localizado na região sul de Palmas.

Segundo a PMTO, Ezequiel está afastado desde o ocorrido, na segunda-feira (15). A corporação também informou que a investigação interna aberta, por meio da Corregedoria da instituição, “está em fase inicial de instrução”.

A PMTO respondeu que acompanhou e forneceu informações preliminares à Polícia Civil. Além disso, mencionou que “foram adotadas medidas iniciais para garantir o bem-estar físico e mental do soldado Ezequiel” como “apoio imediato, avaliação médica e assistência psicológica”, finaliza.

Investigação na Homicídios

Conforme divulgado pelo JTo, a Polícia Civil ouviu, até quinta-feira (18), nove testemunhas do caso. Seguranças, policiais e um profissional da educação estão entre as testemunhas. A 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas é responsável pela investigação e também requisitou os vídeos do sistema de vigilância e perícia no local do crime, que ajudarão na investigação.