Vida Urbana PM suspeito de matar militar da Paraíba em briga de bar não agiu em legítima defesa, diz delegado Inquérito policial foi concluído e o policial do Tocantins Antônio Ezequiel de Souza Santos, de 24 anos, foi indiciado por homicídio qualificado

O inquérito sobre a morte do soldado da Paraíba Eltas Max Barbosa da Nóbrega, de 33 anos, em um bar de Palmas, apontou que não houve situação de legítima defesa por parte do suposto atirador. Por isso, o PM do Tocantins Antônio Ezequiel de Souza Santos, de 24 anos, foi indiciado por homicídio qualificado. O assassinato aconteceu no dia 15 de abril de...