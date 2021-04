Vida Urbana PM recupera animais furtados após caminhão ficar preso em ponte no Córrego Jenipapo Animais tinham sido furtados no dia anterior em uma fazenda de Pau D`Arco

A Polícia Militar prendeu um homem e localizou um caminhão gaiola com cabeças de gado furtadas em Pau D`Arco. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 19, durante um patrulhamento que encontrou o veículo na ponte do Córrego Jenipapo, em uma estrada vicinal que dá acesso à Bandeirantes. A carga de animais tinha sido furtada no domingo, 18, na Fazenda Boa Esperança. Conforme a PM, ...