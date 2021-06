Vida Urbana PM realiza instruções e treinamento de tiro policial em Araguaína Ação ocorreu na semana passada para 38 policiais militares

A Polícia Militar realizou na semana passada uma ação de instrução de tiro policial e treinamento com o objetivo de aprimorar a capacidade técnico-operacional do efetivo em Araguaína. A ação contou com a participação de 38 policiais militares da unidade. Essa iniciativa visou aperfeiçoar os conhecimentos teóricos da disciplina de tiro policial e também o trei...