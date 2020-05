Vida Urbana PM prende suspeitos de Norte a Sul do Tocantins e apreende armas, drogas e produtos furtados As ações aconteceram em Augustinópolis, Sampaio, Araguaína e Gurupi

Ao longo do final de semana a Polícia Militar realizou várias apreensões e prisões de Sul a Norte do Tocantins. Entre as ações de combate à criminalidade estão detenções por tráfico de drogas, furto e roubo de objetos e veículos. Além da apreensão dos itens de origem ilícita. As ações aconteceram em Augustinópolis, Sampaio, Araguaína e Gurupi. Norte No Bico do Papagaio, a PM prendeu ...