Vida Urbana PM prende homem e apreende menor suspeitos de arrebentar janela e furtar mala de idoso Caso ocorreu no povoado Centro do Jacob em Araguatins

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 19 anos, e apreendeu um adolescente, de 17 anos, suspeitos de invadirem a residência de um idoso, de 61 anos, e furtarem uma mala com dinheiro, roupas e perfumes. A ação ocorreu nesta terça-feira, 11, no povoado Centro do Jacob, em Araguatins. Conforme a PM, os militares acionados receberam a denúncia de um parente da vít...