Vida Urbana PM prende enteado por morte de padrasto, marido por estrangular mulher e homem por ameaçar esposa Crimes ocorreram nesta quarta-feira nas cidades de Abreulândia, Divinópolis e Sucupira

A Polícia Militar prendeu três homens suspeitos de crimes contra a vida nesta quarta-feira, 6, em Abreulândia e Divinópolis. Em um dos casos, o enteado é suspeito de matar o padrasto com uma facada no pescoço e, no outro, um homem teria tentado matar uma mulher estrangulada e com golpes de faca. Também nessa data outro homem acabou preso por violência doméstica após a...