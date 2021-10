Vida Urbana PM prende dois e apreende um por tráfico de drogas em Gurupi e Peixe Ações ocorreram nesta terça-feira

A Polícia Militar prendeu dois homens, ambos de 18 anos, e apreendeu um adolescente, de 17 anos, suspeitos de tráfico de drogas em Gurupi e Peixe. As ações ocorreram nesta terça-feira, 4, quando os militares detiveram um homem que estava vendendo drogas no centro da Gurupi, e outros dois foram flagrados com entorpecentes na Vila Quixaba, distrito de Peixe. Conforme a PM, ...