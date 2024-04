Vida Urbana PM do Tocantins lamenta morte de policiais de Goiás em acidente: ‘Irmãos de farda’ Os quatro policiais morreram na quarta-feira (24) em um acidente com uma carreta e a viatura próximo a cidade de Cachoeira Alta (GO)

A Polícia Militar do Tocantins (PMTO) publicou nesta quinta-feira (25), uma nota de pesar lamentando as mortes dos quatros policiais militares do estado de Goiás. Em nota a PMTO manifestou condolências aos familiares e amigos de seus “irmãos de farda”. E também aos polícias do estado de Goiás, pela perda dos bravos guerreiros. Os policiais m...