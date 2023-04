A Polícia Militar (PM) confirmou em nota nesta segunda-feira, 24, que os policiais Joel Dias dos Santos, 50 anos, e Pedro Ernesto Sousa Monteiro, 20 anos, que mataram o motorista Gercione Soares, de 44 anos, seguiram o procedimento padrão da corporação.

“Os militares fizeram o uso seletivo da força com espargidor e tonfa conforme o Procedimento Operacional Padrão e, mesmo assim, ele continuou investindo contra a guarnição”. Segundo a PM, houve a utilização dos meios “disponíveis e necessários para a contenção do agressor, no nível de letalidade que exigiu o caso”.

Os policiais envolvidos no ocorrido são: o primeiro-sargento Joel Dias dos Santos, 50 anos, concursado desde outubro de 1993; e o soldado Pedro Ernesto Sousa Monteiro, 20 anos, concursado desde março do ano passado.

A PM informou que haverá abertura de sindicância para apurar a conduta, mas que ainda não informou o nome do processo ou quem presidirá no órgão corregedor.

“Os primeiros atos preparatórios para a instauração da sindicância já foram adotados, como de praxe institucional. Não foi definido ainda o nome do encarregado do caso”.

Em relação ao afastamento, a corporação disse que "só serão afastados caso seja essa a recomendação do profissional que os acompanhará”.

Ainda segundo a PM, os dois policiais farão acompanhamento psicológico, sem prazo determinado para se encerrar.

O JTo tentou falar com a ex-mulher do motorista, mas informou não estar preparada neste momento.

Entenda

O motorista Gercione Soares, de 44 anos, morreu após ser baleado por militares na Rua Comercial 3, Setor Nova Fronteira, em Paraíso do Tocantins, na manhã de domingo, 23. O soldado Pedro Ernesto Sousa Monteiro, 20 anos, e o primeiro-sargento Joel Dias dos Santos, 50 anos foram chamados ao local para atender uma ocorrência de violência doméstica contra a ex-mulher de Soares.

Segundo o relato deste primeiro-sargento, a vítima disse que desde o ano passado teria medida protetiva contra o ex-marido, de quem se separou em setembro de 2022, havia tentado lhe agredir e tentou pegar uma faca para matá-la.

Segundo a PM, foi feito o uso seletivo da força com espargidor e cassetete para tentar conter o motorista, que avançou contra a equipe.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o ocorrido, por volta das 9h34 em frente a residência. Os dois policiais e Gercione iniciaram a discussão e, em seguida, um dos policiais vai até a porta traseira da viatura, pega um cassetete (tonfa) e ameaça bater na vítima.

Durante a discussão, o soldado se aproxima com um spray e lança contra Gercione, que tenta se afastar e depois reage para tentar alcançar o soldado, que recua para a lateral da viatura.

Em seguida, inicia a briga entre os três. O policial com o cassetete cai no chão após um empurrão do homem e, com dificuldade, tenta levantar. Pouco depois, o homem consegue tomar o cassetete policial e parte para cima do militar com vários golpes. Ele também conseguiu pegar o espargidor do soldado, que havia caído no asfalto e o utilizou contra a equipe.

Na versão da PM, o homem atacou a equipe com vários golpes com o cassetete na região da cabeça do policial, que estava no chão. Ele também tentou tomar a arma de fogo de um dos policiais e, nesse momento, o soldado efetuou dois disparos contra a vítima.

Um dos disparos atingiu a perna e na região torácica do homem, “para defender seu companheiro que estava em perigo de vida, no que fez cessar as agressões ao militar”, informou a PM.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado e socorreu a vítima, que foi levada ao Hospital Regional de Paraíso.

O policial militar agredido teve hematomas e cortes na região da cabeça e, após o atendimento médico, foi levado ao Instituto Médico Legal para realizar exame de corpo de delito.

Ainda segundo a PM, a ex-mulher de Soares foi levada à Delegacia de Polícia Civil, na companhia do filho para prestar depoimento.

Conforme a PM, a mulher disse à polícia que seu ex-companheiro chegou no local e disse que “acabaria com tudo naquele dia”, a ameaçou de morte e também disse que tiraria sua própria vida.

O homem teria mandado o filho menor pegar uma faca, mas ele não obedeceu. O homem então foi até a cozinha pegar uma arma branca, mas a mulher o segurou e fugiu para a casa de um familiar nas proximidades, nesse momento, a PM chegou no local.